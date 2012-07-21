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Kültür-Sanat

Pompeiopolis günyüzüne çıkıyor

Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasının bu yılki bölümü başladı

21 Temmuz 2012 23:57

Arkeologlar tarafından Efes Antik Kenti'nin ve Zeugma'nın bir benzeri olarak nitelendirilen Pompeiopolis Antik Kenti'nin daha önce Almanya Münih Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları, kazı başkanı Prof. Dr. Latife Summerer'in Kastamonu Üniversitesi'ne (KÜ) geçmesinin ardından, bu yıl Kastamonu Arkeoloji Müzesi bünyesinde başlatıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Summerer, Pompeiopolis'in Paflagonya bölgesinin iç bölgelerinde kurulmuş şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Daha önceki devirlerde Karadeniz'in iç kesimlerinde hiç bir kentleşme olmadığını ve yerleşmelerin köylerden ve kalelerden ibaret olduğunu bildiren Summerer, ''Karadeniz sahilinde şehirleşme var ama iç bölgeler şehirleşmeden yoksun. İlk kez Roma Generali Pompeus Magnus, Pontus ve Paflagonya bölgesinde 7 şehir kurmuş. Burada kurduğu şehre kendi ismini vermiş ve buradaki kenti Roma standartlarına göre kurmuş'' diye konuştu.

Bu yılki kazılarda 2 ayrı alandaki açmalar üzerinde çalışacaklarını ifade eden Summerer, Roma dönemine ait bir villa da yürütülen kazılarda, kısa zamanda geç Roma dönemine kadar inerek, bu döneme ait kalıntılara ulaştıklarını söyledi.

Kazılarda, Odeon olduğunu zannettikleri alanda sondaj çalışmaları yapacaklarını anlatan Summerer, ''Pompeiopolis'in fiziki görünümü tamamıyla kaybolmuş. Burada geniş çaplı kazı yapmak yerine şehir planını ortaya çıkarıyoruz. Bunun yanında kazı alanının yanında bir taş deposu yapmayı ve Pompeiopolis ile Taşköprü'nün turizm potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.

Summerer, eylül ayının ortalarına kadar devam etmesi beklenen kazı çalışmalarına 7 ayrı ülkeden uzman ve arkeologların katıldığını vurgulayarak, kazılarda çeşitli üniversitelerde eğitim gören Kastamonulu öğrencilerin çalıştığını sözlerine ekledi.

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