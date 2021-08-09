Pompei'de arkeologlar tarafından keşfedilen 2 bin yıllık fast-food restoranı, bu yaz turistlere açılacak

İtalya'nın antik çağ kenti Pompei'de geçen yıl kazısı yapılan 2 bin yıllık "fast-food" ve içecek tezgahı, bu yaz ziyarete açılacak.

Latince "sıcak içecek tezgahı" anlamına gelen Thermopolium'un açılış tarihinin 12 Ağustos olarak belirlendiğini bildirildi.

Bir zamanlar, bölgede izleri bulunan domuz eti, balık, salyangoz ve sığır eti de dahil olmak üzere Roma müşterilerine mutfak lezzetleri sunan tezgah ve çevresi, arkeolojik parkın Regio V bölgesinde keşfedildi.

Bölgesinde ördek kemiği parçalarının yanı sıra şarabın tadını değiştirmek için kullanılan ezilmiş baklalar bulunan tezgahın, parlak renkli fresklerle süslenmiş dairesel kavanoz tutacakları da bulunuyor.

Pompei'de ilk kez bir alanın tamamının kazıldığını söyleyen Pompei Arkeoloji Parkı genel müdürü Massimo Osanna, "Pompei'deki günlük yaşama tanıklık etmenin yanı sıra, bu Termopolium'un sağladığı analiz olanakları olağanüstü" dedi.