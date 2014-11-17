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Yaşam

Pompalıyla eşini ve birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı, aynı mahalledeki çamlık alanda yakaladı

17 Kasım 2014 09:56

İzmit ilçesinde bir kişi, karısını ve birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfek ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Levent S, Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evinde, nikahlı eşi Fatma S. (33) ve birlikte yaşadığı İnci Ateş (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Levent S'nin, pompalı tüfekle iki kadına ateş ederek kaçtığı öne sürüldü.

Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fatma S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı halde bulunan ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı, aynı mahalledeki çamlık alanda yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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