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Pompalı tüfekli meydan kavgasına, Bakan Yılmaz'ın korumaları müdahale etti

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

03 Mart 2017 20:26

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'İslam Bilgeleri Zirvesi'ne katılmak için geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında, belediye karşısındaki sokakta iki grup arasında alacak- verecek yüzünden taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı. Kavgaya ilk müdahaleyi bakanın korumaları yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfekli kavga 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre (DHA), olay öğle saatleri sırasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye binasının karşısında bulunan sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sarayönü Polis Merkezi'ne yakın sokaktaki kavga sırasında belediye binasına geçmeye çalışan Bakan İsmet Yılmaz'ın korumaları, kavga eden taraflara ilk müdahalede bulundu. 

8 yaralı, 5 gözaltı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, kanlar içeresinde yaralananları, polis güçlükle gözaltına aldı. Yaralı durumda kavgayı sürdürmeye çalışan taraflar, yere yatırılıp arkadan elleri kelepçelenerek olay yerine çağrılan ambulansa konuldu. Polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan 8 kişi ise kentte hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

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