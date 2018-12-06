Pompalı tüfekle yeğenini öldürüp, ağabeyini yaralayan şüpheli adliyede

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ağabeyi İsmail Çamlıyol\'u (64) yaralayıp, yeğeni Yılmaz Çamlıyol\'u (35) öldürdükten sonra polise teslim olan Mustafa Çamlıyol (58), adliyeye sevk edildi.

Turgutlu\'da mobilya mağazası işleten Mustafa Çamlıyol, dün saat 18.30 sıralarında ağabeyi İsmail Çamlıyol\'un Turan Mahallesi, Kurtultay Sokak\'taki ekmek fırınına gitti. Burada Mustafa Çamlıyol ile ağabeyi İsmail ve yeğeni Yılmaz Çamlıyol arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Çamlıyol, yanında getirdiği pompalı tüfeği ağabeyi ve yeğenine doğrultup, peş peşe ateşledi. Başına isabet eden saçmalarla vurulan Yılmaz Çamlıyol olay yerinde yaşamanı yitirirken, babası İsmail Çamlıyol ise karnından yaralandı.

İsmail Çamlıyol, çağırılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kaçan Mustafa Çamlıyol ise yaklaşık 1 saat sonra Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Mustafa Çamlıyol, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çamlıyol\'a polis yeleği giydirildiği görüldü.

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