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Pompalı tüfekle yaşamına son verdi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta işçi emeklisi Y

31 Aralık 2018 00:45

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta işçi emeklisi Y.K. (58)  pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. 
Olay, saat 18.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi\'nde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası işçi emeklisi Y.K. oturduğu müstakil evin bitişiğindeki kömürlüğe gitti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları kömürlüğe gittiğinde Y.K.\'yı yerde hareketsiz gördü. Yanında ise kendisine ait pompalı tüfek bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Y.K.\'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Y.K.\'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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