Pompalı tüfekle markete giren saldırgan 2 kişiyi yaraladı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Balçova İlçesi\'nde, 48 yaşındaki Kadir Altun\'un işlettiği markete giren O.A., işyeri sahibi ve oğlu, 21 yaşırdaki Ferzat Altun\'a ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden saçmalarla yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Tedavi altına alınan Kadir ile oğlu Ferzat Altun\'un hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Olay, dün akşam Eğitim Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. Kadir Altun\'un işlettiği markete elinde pompalı tüfekle giren O.A., bilinmeyen bir nedenle işyeri sahibi ve oğlu Ferzat Altun\'a ateş etti. Ferzat Altun kalçasına, babası Kadir Altun ise, bacağına isabet eden saçmalarla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan O.A. kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlunu ambulanslarla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kadir Altun ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, kaçan O.A.\'yı yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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