Pompalı tüfekli kuyumcu soygunu; iki kişi, yaklaşık bir milyon TL’lik altınla kaçtı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki kişi kar maskesi takıp, pompalı tüfekle kuyumcu soydu. İki kişi, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altınla kaçtı.

Haliliye’deki Yenişehir Mahallesi İstiklal Caddesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan soygun, bu sabah saat 11.00 sıralarında yaşandı. İki kişi, motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanına kar maskeleri takarak ellerinde pompalı tüfekle girdi. Kuyumcu İbrahim Çeliktaş’ı tüfekle korkutan şüpheliler, altınları bir poşete doldurduktan sonra geldikleri motosikletle kaçtı.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soyguncuların yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altını çaldığını tahmin edildiği belirtildi. (ANKA)