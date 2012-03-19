Bursa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı: 2 ölü

T24 - Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde arazi anlaşması nedeniyle iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan Mehmet Sevim evinden getirdiği pompalı tüfek ile tartıştığı kişilerin oturduğu kahvehaneyi taradı. Olayda 2 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Jandarma yeni bir olay yaşanmaması için geniş önlem aldığı köye giriş çıkışları kontrol altında tutarken, zanlı Mehmet Sevim kaçarken ekipler tarafından yakalandı.

Sezgin Eren'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre; olay saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa İlçesi’ne bağlı ;Söğütalan Köyü’nde meydana geldi. İki aile ;arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerinden ayrılan Mehmet Sevim, ;kısa bir süre sonra elinde pompalı av tüfeğiyle köy meydanındaki kahvehaneye gelip, tartıştığı kişiler ateş açtı. ;Kahvehanede yaşanan panik esnasında içeride bulunan kişiler camlardan ve kapıdan kaçmaya başladı.

Saldırı sırasında ;kahvehanede bulunan Hasan Yılmaz ve Kadir Yılmaz ;olay yerinde öldü. Nurettin Tuna (62) Mehmet Aytekin (72), ağır yaralanırken Üzeyir Koz (57), Mehmet Ayaz (67) ve Sedat Aytekin (33) çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Nurettin Tuna ve Mehmet Aytekin durumları ağır olduğu için ;ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilirken diğer yaralılar ise Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Vatandaşların ’dur yapma’ diye bağırmalarına rağmen elindeki av tüfeğiyle ateş eden ve kurşunları bittikten sonra olay yerinden kaçan zanlı Mehmet Sevim, jandarma ekipleri tarafından kaçarken yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralıların arazi tartışmalarına katılan kişilerin olup olmadığı araştırılıyor. Jandarma ekipleri başka bir olayın meydana gelmemesi için geniş önlem aldığı köyde giriş ve çıkışları kontrol altında tutuyor.