T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Pompalı tüfekle kafeteryayı basan şüpheliyi İçişleri Bakanı Soylu telefonda ikna etti

Şüpheli polislerce gözaltına alındı

22 Nisan 2018 22:29

Trabzon'da bir kişi bastığı kafeteryadan pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli kendisini telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ikna edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi.

Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı.Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Adının Uğur Kurt olduğu belirlenen şüpheliyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla arayarak ikna etti.

Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Kurt, konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.

ETİKETLER

TrabzonkafeSüleyman Soylu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24