Pompalı tüfekle kafeteryayı basan şüpheliyi İçişleri Bakanı Soylu telefonda ikna etti

Trabzon'da bir kişi bastığı kafeteryadan pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli kendisini telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ikna edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi.

Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı.Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Adının Uğur Kurt olduğu belirlenen şüpheliyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla arayarak ikna etti.

Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Kurt, konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.