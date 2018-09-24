Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, babasının ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilen Mehmet Tuncer pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Dallıca Mahallesi\'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Babasının ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Tuncer pompalı tüfekle kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler zeytinlik alana gittiklerinde Tuncer\'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tuncer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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