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Pompalı tüfekle intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Koyuncular Mahallesi'nde yaşayan Yüksel G

26 Mart 2018 19:52

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Koyuncular Mahallesi\'nde yaşayan Yüksel G. (50), pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Koyuncular Mahallesi\'nde yaşayan Yüksel G., iddiaya göre, evinin yakınındaki boş araziye giderek pompalı tüfekle başına ateş etti. Boş arsaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yüksel G.\'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemesi sonrası, Yüksel G.\'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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