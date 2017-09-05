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Pompalı tüfekle bacağından vurdu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde Turgay Ganım, çıkan tartışmanın ardından Cemal Karayiğen'i pompalı tüfekle bacağından vurdu

05 Eylül 2017 04:03

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde Turgay Ganım, çıkan tartışmanın ardından Cemal Karayiğen\'i pompalı tüfekle bacağından vurdu.
Olay, Pınardere Mahallesi\'nde bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Turgay Ganım ile Cemal Karayiğen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgay Ganım arabasından aldığı pompalı tüfekle Cemal Karayiğen\'i bacağından vurdu. Karayiğen\'in yaralandığını gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karayiğen\'i ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Karayiğen\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Turgay Ganım\'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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