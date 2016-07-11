Pompalı tüfeğin içine konulan bulgurun isabet ettiği çocuk ağır yaralandı!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düğünde pompalı tüfeğin içine konularak ateşlenen bulgur tanelerinin isabet ettiği çocuk ağır yaralandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, düğünde ateş etmek için pompalı tüfeğin fişeğine saçma yerine bulgur taneleri koydu. Fişekleri pompalı tüfeğe yerleştiren şahıs düğünde havaya ateş açtı.

Pompalı tüfekle ateş açmaya devam eden şahıs, aynı düğünde bulunan Mehmet D. isimli çocuğu sırtından vurdu. Yakın mesafeden sırtına isabet eden onlarca bulgur tanesiyle yaralanan çocuk, ilk önce Bozova Devlet Hastanesi’ne, daha sonra durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüfeği ateşleyip çocuğu yaralayan şahsın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.