Pompalı tüfeği denerken bir çocuğu öldüren sanık için rapor beklenecek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da internetten aldığı pompalı tüfeği denemek için kahvenin önünde rastgele ateş açarak Doğukan Avcı\'nın (15) ölümüne, arkadaşı Mustafa Paşa\'nın (16) sakat kalmasına neden olduğu iddia edilen Sezai İsanç\'ın (28) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit için istenen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, 2016 yılının Ekim ayında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi\'nde meydana geldi. \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' ve \'adam yaralama\' suçlarından poliste kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. Mahalle kahvesinin önüne gelen İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kahvenin önünde çay içen Doğukan Avcı ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İki arkadaş, kahve çalışanları tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğukan Avcı, müdühaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Paşa\'nın ise bir bacağı sakat kaldı. Olayın ardından Sezai İsanç, çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Sanığın yargılanmasına Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya, \'canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek ve yaralamak\' suçlarından hakkında iki defa ömür boyu hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Sezai İsanç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Bursa E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu\'ndan katıldı. Duruşmaya ayrıca, olayda ölen Doğukan Avcı ile sakat kalan Mustafa Paşa\'nın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık İsanç, ilk duruşmadaki savunmasını yineleyerek, tüfeği internet üzerinden beğenip 350 liraya aldığını söyledi. Tüfek eline geçince denemek istediğini belirten İsanç, \"Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit için istenen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



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