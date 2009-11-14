Pompalı damat balkondan girdi

Elindeki pompalı tüfekle ateş eden damat, kayınvalideyi öldürdü, kardeşini ise ağır yaraladı.



Antalya’da Nuray Özcan (21) ve Şenol Özcan (20), 1.5 yıl önce evlendiler. Bir süredir işsiz olan Şenol Özcan, eşi Nuray Özcan ile sorunlar yaşamaya başladı. Nuray Özcan, iki ay önce evini terk ederek ailesinin yanına yerleşti. Barışma isteklerine olumsuz cevap alan Şenol Özcan, eşinin eve dönmemesinden, eşinin annesi Nermin İmrel’i (42) sorumlu tuttu. Şenol Özcan, önceki gece saat 01.30’da, Nermin İmrel’in apartmanın 3’üncü katındaki dairesine balkon demirlerinden tırmandı, yatmaya hazırlanan Nermin İmrel’i pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada İmrel’in yardımına koşan kardeşi Mustafa Sayan’a da ateş ederek yaralayan Şenol Özcan kaçtı. Nermin İmrel olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Sayan ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.