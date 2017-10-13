Pompalı cinayete 10 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik İlçesi\'nde cezaevinden çıkan 30 yaşındaki Zeki Çamlı’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 35 yaşındaki Sultan Ayvaz, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gemlik İlçesi Orhangazi Caddesi’nde geçen yıl ekim ayında, adli bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Zeki Çamlı, 20 gün sonra Sultan Ayvaz ile tartıştı. Tartışma sonucu elindeki pompalı tüfekle Çamlı\'nın peşine koşan Sultan Ayvaz, çıkan arbede ardından silahın ateş alması sonucu Çamlı\'yı ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Servet Çanlı\'nın da ayağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Zeki Çamlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası yakalanan Sultan Ayvaz, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Sultan Ayvaz’ın karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Daha önce verdiği verdiği ifadesinde, \"Benim oto kiralama şirketim var. Olay günü Zeki Çamlı işyerime gelip, \'Bana araç vereceksiniz’ diyerek küfür etti. Kendisini dışarı çıkardım. Tekrar gelip yine hakaret etti. Bir kez daha gönderdim. Sonra elinde silah ile geldi. Silahı alıp onu uzaklaştırdım. Dördüncü kez elleri cebinde içeri geldi. Ben de yanında yine silah olabileceğini düşünüp elimdeki tüfekle onu uzaklaştırdım. Peşinden takip etmeye başladım. Bu arada bana saldırınca kavga ettik. Elimdeki tüfek ateş alınca istemeyerek ölümüne neden oldum\" dedi.

Çıktığı son duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan Sultan Ayvaz\'a mahkeme heyeti önce ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, ağır tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alıp bu cezayı 10 yıla düşürerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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