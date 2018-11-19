Pompa görevlisi olan gelin adayı Hanife: Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde

Katıldığı bir evlilik programı sonrası tanınan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Reklam amaçlı işe girdiği iddialarını reddeden Hanife, "Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde..." dedi.

Kanal D'de bir magazin programına katılan Hanife Gürdal, yeni işiyle ilgili şunları söyledi:

"Reklam için neden böyle zor bir işte çalışayım. Zor ama çok sevdim. Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde... Zaten burası olmasaydı fabrikaya girmeyi düşünüyordum. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. İstasyon sahibi benim çok sevdiğim bir abim. Yanına gidip geliyorduk bir bayan eleman almış bunu duyunca ben de 'beni neden almadın' dedim. Elemanı işten çıkınca beni çağırdı.

Benzin doldururken tanıyanlar oluyor. Genel olarak destek var. Kadın kadının destekçisi. Bir sürü yorum aldım. Bu işte evlilik teklifi almıyorum. Buna müsaade de etmem burası iş yeri iş yerinde öyle bir şey olmaz. Erkek gibisin diyenler var hayır ben kız gibiyim ve her şeyi de kız gibi yapıyorum. Kendime bir iş de kurabilirdim ama benim gözüm yüksekte değil. Ben olmak istediğim yerdeyim. Çok da mutluyum. Bana burada prenses gibi davranıyorlar."