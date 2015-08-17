Poltio araştırmasına katılanların yüzde 53'ü evinin depreme dayanıklı olup olmadığını bilmiyor!

Poltio, depreme dair kullanıcılarına yönelttiği soruları bir infografikte topladı.
Yaklaşık 6 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yarısından fazlası outduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını bilmiyor.
Büyükşehirlerde afet toplanma alanlarının yok edilmesine yönelik bir sorunun da sorulduğu araştırma, katılımcıların yüzde 88'inin oturduğu bölgedeki afet toplanma alanını bilmediğini ortaya koydu.
Ankete göre, katılımcıların yüzde 65'i evini depreme karşı sigortalatmadı.
İşte o sonuçlar: