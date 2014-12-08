Polonya'ya vize kaldırılıyor

Polonya'da temaslarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Polonya'ya vizeleri kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Temasları kapsamında Polonya'da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Polonya İlişkilerinin 600. Yılı Kapanış Etkinliği'nde konuştu.

"Vefakar Polonya 1923'te Türkiye'yi tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu" diyen Davutoğlu, "Bütün Türk milleti adına söylüyorum. Polonya'nın bağımsızlığı bizim bağımsızlığımızdır. 600. yıl kutlamaları bitmiş olabilir ama Türkiye - Polonya dostluğu kıyamete kadar sürecek, tarihteki yerini her zaman alacaktır. Burada size bir hediyem olacak. 600. yıl hediyesi olarak Polonya'ya vizeleri kaldırma kararı aldık" dedi.

Polonya Başbakan Ewa Kopacz de alınan karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.