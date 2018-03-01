Polonya'nın tartışmalı Holokost yasası yürürlüğe girdi

Tarihçi Jan Thomasz Gross, 1 Mart'ta Polonya'da yürürlüğe giren Holokost yasasının Yahudi kıyımında Polonya'nın Nazilerle işbirliği yaptığının iddia edilmesini önlemek amacıyla çıkarıldığını söyledi. Emekli tarih profesörü, Alman dpa ajansına yaptığı açıklamada bunun ‘eleştirel sesleri susturmak için çıkarılmış aptalca bir yasa olduğunu' kaydetti. Holokost yasası Nazi Almanya'sı tarafından işlenen suçlarda Polonya ulusunun da payı olduğunun iddia edilmesini yasaklıyor. Polonya 1939 – 1945 yılları arasında Alman işgali altında kalmıştı.

Polonya asıllı Amerikalı Profesör Gross ‘bundan böyle gazetecilerin konuyla ilgilenmeden önce iyice düşünmek zorunda kalacaklarını ve yasanın ‘tıkaç işlevi' göreceğini' belirtti. Gross'a göre yasa insanları işgal yıllarının gerçeklerini araştırmaktan alıkoyacak. Emekli profesör mesleğine saygılı tarihçilerin ise korkmadan çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Öğretmenlerin korkarak ders vereceklerini belirten Gross, Polonya iktidar partisi Hak ve Adalet'in 2017 yılında çıkardığı eğitim reformu yasasının da gençleri kendi muhafazakâr görüşlerine göre eğitmeyi amaçladığını dile getirdi. Polonya hükümetinin kanun tanımadığını, anayasayı ihlal ettiğini ve hukuk sisteminde tahribat yarattığını belirten tanınmış tarihçi, Krakov savcılığının ‘Polonya halkına iftira attığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma açtığını hatırlattı. Tarihçi ‘Komşular' adlı kitabında Yedvabne Yahudilerinin Polonyalı komşuları tarafından nasıl öldürdüklerini anlatmıştı.

‘Polonya'da Alman'dan çok Yahudi öldürüldü'

Dikta rejimlerinin işlerine geldiği gibi uygulamak için anlaşılır tarzda olmayan yasalar çıkardıklarına dikkat çeken Jan Thomasz Gross "Polonya hükümeti yasanın böylesine tepki çekeceğini tahmin etmedi ve radardan kaçıracağını sanırken suçüstü yakalandı” dedi.

Princeton Üniversitesi eski öğretim üyesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalıların, Alman'dan fazla Yahudi öldürdüklerini söyledi ve "Savaşta Polonya ordusu 10 bin dolayında Alman askerini öldürürken, Polonyalılar 100 ila 150 bin Yahudi'yi katletti” dedi. Kudüs'teki Holokost kurbanları anıtının önde gelen tarihçilerinden David Silberklang, Polonya'da öldürülen Yahudi sayısının bu rakamın da üzerinde olabileceğini ifade etti.

Jan Thomasz Gross, Varşova yönetiminin ‘Polonya'nın kurban, Polonyalıların ise kahramanlar olarak hatırlanmasını' istediğini belirtti ve iktidar partisini ‘aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı ve antisemit olmakla' suçladı. Yasanın ‘Polonya'nın ölüm kampları' kavramının kullanılmasını yasaklamak için çıkarıldığı tezine katılmayan emekli tarihçi, "Öyle olsaydı bu kavramı yasa metnine koyarlardı ama yapmadılar” dedi. Hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ve dava açılmasına henüz karar verilmediğini belirten Gross, Polonya savcılığının ne zaman yeniden ifadesine başvuracağının belli olmadığını da sözlerine ekledi.

DW, dpa/AG, BS

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