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Polonya'nın “soykırım yasası”, Ukraynalı milliyetçileri kızdırdı 

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat (DHA) - Polonya'da kabul edilen "soykırım yasası" Ukrayna'daki milliyetçileri sokağa döktü

06 Şubat 2018 00:40

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat (DHA) - Polonya\'da kabul edilen \"soykırım yasası\" Ukrayna\'daki milliyetçileri sokağa döktü. Ukrayna milliyetçisi parti ve örgütler, Polonya’nın Ukrayna’daki bütün diplomatik temsilciliklerinin önünde protesto gösterileri düzenledi.

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Seym’in ve üst kanadı Senato’nun İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ukrayna milliyetçilerinin Naziler’le işbirliği yaparak Polonyalılar’a yönelik soykırım uyguladığının inkarını ve Polonyalılar’ın Yahudi Soykırımı’na katıldığını iddia edenlere hapis ve para cezası öngören yasa tasarısını kabul etmesi, Ukraynalı milliyetçileri sokağa döktü. 
Ukrayna’da radikal milliyetçi çizgisiyle bilinen Svoboda (Özgürlük) Partisi’nin girişimiyle yapılan gösterilerde, Polonya Parlamentosu’nun bu yasa tasarısını kabul ederek, Ukraynalılar’ın ulusal onurunu aşağıladığı ifade edildi ve Polonya, geçmişte Ukrayna topraklarını işgal ettiği için, özür dilemeye davet edildi.

Polonya Parlamentosu, geçen yıl kabul ettiği bir yasayla, Ukrayna milliyetçilerinin İkinci Dünya Savaşı yıllarında bugünkü Batı Ukrayna’nın Volın bölgesinde Polonyalı sivil halka karşı gerçekleştirdiği eylemleri soykırım olarak tanıyan bir kararı kabul etmişti. Son kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Andjey Duda tarafından onaylanması beklenen yasa tasarısı ise, bu eylemlerin soykırım olduğunu inkar edenlere, “Nazi Almanyası ile işbirliği yapmış Ukrayna milliyetçisi örgütleri” ve bu örgütlerin ideolojilerini savunanlara 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezası verilmesini öngörüyor. Söz konusu yasa tasarısı çerçevesinde eleştirilen ve “soykırımcı” ilan edilen kişilerin Ukrayna’nın yeni yönetimi tarafından “milli kahraman” ilan edilmiş olması, Ukrayna’da resmi çevrelerin ve milliyetçilerin sert tepki göstermesine neden oluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, 1 Şubat günü yaptığı açıklamada, Polonya yönetimini sağduyuya davet etmiş ve iki halkın geçmişte “totaliter güçlere karşı birlikte savaştığını” dile getirmişti.



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