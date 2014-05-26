Polonya'nın son Komünist lideri öldü

Polonya'nın eski devlet başkanlarından Yaruzelski, Varşova’da tedavi gördüğü hastanede 90

yaşında hayatını kaybetti.

Polonyalı lider, 13 Aralık 1981 tarihinde, Polonya'da sıkıyönetim ilan etmesiyle tanınmıştı.

Yaruzelski, Polonya'nın sadece son Komünist lideri değil

aynı zamanda demokratik değişim sonrası

da ülkenin ilk devlet başkanıydı. Polonya'da oldukça tartışmalı bir liderdi.

AP ajansının haberine göre, eski Devlet Başkanı Aleksander Kvasnievski, Yaruzelski'yi “Polonya'ya

hizmet etmeye çalışan bir insan“ olarak nitelendirdi.

Polonya'daki sıkıyönetim sırasında yüzlerce yurttaşlık hakları savunucusu tutuklanmış ve

Solidarnosc adlı sendika yasadışı ilan edilmişti.

Yaruzelski, pek çok kez yargılandı ancak mahkûm edilmedi. 90 yaşında hayatını kaybeden Polonya

eski devlet başkanı kanser tedavisi görüyordu.