T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Polonya'nın son Komünist lideri öldü

Polonya'da ülkenin son komünist lideri olan General Voyçek Yaruzelski hayatını kaybetti. Yaruzelski, kanser tedavisi görüyordu.

26 Mayıs 2014 00:07

Polonya'nın eski devlet başkanlarından Yaruzelski, Varşova’da tedavi gördüğü hastanede 90
yaşında hayatını kaybetti.

Polonyalı lider, 13 Aralık 1981 tarihinde, Polonya'da sıkıyönetim ilan etmesiyle tanınmıştı.

Yaruzelski, Polonya'nın sadece son Komünist lideri değil
aynı zamanda demokratik değişim sonrası
da ülkenin ilk devlet başkanıydı. Polonya'da oldukça tartışmalı bir liderdi.

AP ajansının haberine göre, eski Devlet Başkanı Aleksander Kvasnievski, Yaruzelski'yi “Polonya'ya
hizmet etmeye çalışan bir insan“ olarak nitelendirdi.

Polonya'daki sıkıyönetim sırasında yüzlerce yurttaşlık hakları savunucusu tutuklanmış ve
Solidarnosc adlı sendika yasadışı ilan edilmişti.

Yaruzelski, pek çok kez yargılandı ancak mahkûm edilmedi. 90 yaşında hayatını kaybeden Polonya
eski devlet başkanı kanser tedavisi görüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PolonyaGeneral Voyçek YaruzelskiYaruzelski VarşovaAralıkKomünistDevlet Başkanı Aleksander Kvasnievski YaruzelskiSolidarnoscWelle Türkçe AFP/DW BS/BG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24