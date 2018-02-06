Polonya'nın istemediği İsrail Eğitim Bakanı'ndan yanıt: Gurur duyuyorum

Polonya hükümeti, İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in 'Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan' yasa tasarısıyla ilgili açıklamarından dolayı Polonya ziyaretine karşı çıktı. Bennett da ziyaretin Polonya tarafından iptal edildiğini açıklayıp "Gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in, 'Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan' yasa tasarısıyla ilgili sözlerine Polonya hükümetinden tepki geldi. İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

İptali doğrulayan Bennett da yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırım sırasında Polonyalıların yaklaşık 200 bin Yahudi'nin öldürülmesinden sorumlu olduğu şeklindeki açıklamam nedeniyle Polonya hükümeti ziyaretimi iptal etti. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bennett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Polonya hükümeti gerçeklerden kaçmayı tercih etti. Ancak yasalarla geçmişi değiştiremeyecekler."

Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisi'nin toplantısında, "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz" demişti.

Polonya Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.