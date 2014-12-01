Polonya'nın ilk eşcinsel belediye başkanı seçildi

Polonya'nın kuzey kentlerinden Słupsk'da yerel seçimi kazanan Senin Hareketin Partisi (Twój Ruch) milletvekili Robert Biedroń, ülkenin ilk eşcinsel belediye başkanı oldu.

Ebru Orhan’ın Bianet’te yer alan haberine göre, Polonya’da dün ikinci turu yapılan yerel seçimlerde Senin Hareketin Partisi (Twój Ruch) milletvekili Robert Biedroń ülkenin kuzey kenti Słupsk’un belediye başkanlığına seçildi. Oyların 57,08’sini alan 38 yaşındaki Biedroń Polonya’nın ilk eşcinsel belediye başkanı oldu.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından basının karşısına çıkan Biedroń’un ilk açıklaması belediye başkanına tahsis edilmiş limuzin yerine bisiklete bineceği oldu: “Yönetim mütevazi olacak çünkü Słupsk’un kendisi mütevazi”. Öncelikli hedefinin ise dört yıllık görev süresince kentte yeni iş imkanları yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.

‘Yeşil bir kent hayal ediyorum’

Vatandaş Platformu Partisi’nden (Platforma Obywatelska) rakibi Zbigniew Konwiński’yi yüzde 14 oy farkıyla geride bırakan Robert Biedroń’un kente ilişkin bir başka planı ise akademi ve ticari çevrelerin işbirliği yapacağı Yeşil Enerji Enstitüsü’nü hayata geçirmek.

Biedroń “Yeşil, ekolojik bir Słupsk hayal ediyorum. Kent konumu itibarıyla yenilenebilir enerji elde etmede çok elverişli koşullara sahip, bu durumdan faydalanmak gerek, burası yenilenebilir enerjinin silikon vadisi olmalı” şeklinde konuştu.

Homofobi Karşıtı Kampanya’nın kurucularından

Siyasal bilimler mezunu olan Robert Biedroń üniversite öğrenimi sonrasında insan hakları ve eşcinsel hakları yararına faaliyetler yürüttü. 2001 yılında kurulan Homofobi Karşıtı Kampanya isimli örgütünün kurucularından olan Biedroń, 2009 yılına kadar bu örgütün yöneticiliğini yaptı.

Üç yıl önce Twój Ruch partisinden milletvekili seçilen Robert Biedroń, aynı zamanda ülkede cinsel yönelimini açıklayan ilk milletvekili oldu. Polonya’nın ilk trans milletvekili ise yine üç yıl önceki aynı seçimde Biedroń’la aynı partiden seçilen 57 yaşındaki Anna Grodzka olmuştu.