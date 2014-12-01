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Dünya
Deutsche Welle

Polonya'nın ilk eşcinsel belediye başkanı

Koyu Katolik Polonya'da yapılan yerel yönetim seçimlerinde ülke tarihinde bir ilk yaşandı.

01 Aralık 2014 13:17


Yerel yönetim seçimlerinin ikinci turunda, ülkenin kuzeyindeki Slupsk kentinde 38 yaşındaki eşcinsel Robert Biedron kazandı. Biedron, 2011 yılında "Twój Ruch" (Senin Hareketin) isimli sol partinin adayı olarak Polonya Meclisi'ne seçilmeyi başarmıştı.

Biedron, seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Umut doluyum. Sonunda bazı şeyleri değiştirebilecek, Slupsk'u daha iyi bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Seçime bağımsız aday olarak giren Biedron, bazı eşcinsel derneklerince desteklenmişti. Siyasetbilimci Biedron, "100 bin kişilik Slupsk'un vatandaşlarına güvendiğini" açıklamıştı.

Seçimlerin ikinci turunda iktidardaki Vatandaşlar Platformu (PO) büyük şehirlerde zafer elde etti. Polonya televizyonu, PO'nun başkent Varşova'nın yanı sıra Gdansk, Wroclaw ve Poznan'da kazandığını duyurdu.

2006'dan beri Varşova belediye başkanlığı görevinde bulunan Hanna Gronkiewicz-Waltz yüzde 56,8'le yeniden seçildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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