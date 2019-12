Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski festivalde ödül alacak

Polonya’nın en büyük sinemacılarından biri olarak kabul edilen, yapımcı, senarist, ressam ve aktör Jerzy Skolimowski, Akbank sponsorluğunda düzenlenen 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin konuğu olarak İstanbul’da



Usta yönetmen Jerzy Skolimowski’ye 18 Nisan Cumartesi akşamı Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki Kapanış Töreni’nde İstanbul Film Festivali’nin “Yaşam boyu Başarı Ödülü” takdim edilecek. Festivalin Kapanış Töreni NTV tarafından canlı olarak yayınlanacak.



Jerzy Skolimowski’nin Festival’de gösterilecek olan ve ustanın 17 yıl aradan sonra sinemaya dönüşü sayılan filmi “Anna ile Dört Gece / Four Nights With Anna” 2008 Cannes Festivali’nde Yönetmenlerin On Beş Günü” bölümünün açılış filmiydi. Festival programında Dole’nin sponsorluğunu üstlendiği “Yıllara Meydan Okuyanlar” bölümünde yer alan “Anna ile Dört Gece”, bir krematoryum görevlisinin içine düştüğü kara sevdayı anlatıyor. Skolimowski, filminin 16 Nisan Perşembe günü saat 21.30’da Yeni Rüya Sineması’nda gerçekleşecek festival kapsamındaki son gösterimine de katılacak ve izleyicilerin karşısına çıkacak.



1938’de Polonya’nın Lodz kentinde doğan Jerzy Skolimowski tıpkı çağdaşı ve adaşı Jerzy Kosinski gibi İkinci Dünya Savaşı’nın acılarının derin izlerini taşıyor. Savaşın vahşetine çoğu kez filmlerinde de yer veren Skolimowski’nin babası Polonya direnişinin bir üyesi olduğu için Naziler tarafından idam edilmiş, annesi ise evlerinde Yahudi bir aileyi saklamıştı.



Üniversitede etnografya, tarih ve edebiyat eğitimi gören Skolimowski, daha yirmili yaşlarının başındayken şiirlerden oluşan bir çok kitap, kısa hikaye ve bir oyun yayımladı. Lodz’daki Polonya Film Okulu’ndan mezun olan Skolimowski, kariyerine senaristlik yaparak başladı. Kolejdeyken ayrıca boksa da başlayan Jerzy Skolimowski, bir diğer Polonyalı efsane yönetmen Andrzej Wajda’nın meydan okuması üzerine senaryosunu yazdığı ve Wajda’nın yönettiği Masum Büyücüler filminde bir boksörü canlandırdı. Ardından Roman Polanski ile çalışarak Sudaki Bıçak filminin senaryosunu yazdı.



Yirmiden fazla film yöneten Skolimowski’nin en iyi bilinen filmleri hep kişisel ve yarı-otobiyografik oldu:

Rysopis / Yüz Tarifi, Walkover / Kolay Başarı, Barrier / Engel, Hands Up / Eller Yukarı, Jeremy Irons’ın başrolünde oynadığı ve hem eleştiri hem de ticari açıdan en başarılı filmi sayılan Moonlighting / Ay Işığı ve Success Is the Best Revenge / Başarı En Güzel İntikam…



1991’de sinemaya ara veren ve vaktini resim yaparak ve aralarında David Cronenberg’in Şark Vaatleri’nin de bulunduğu çeşitli filmlerde rol alarak değerlendiren Jerzy Skolimowski’nin

on yedi yıl aradan sonra çektiği“Anna’yla Dört Gece” genç sinemaseverlerin ustayı tanımaları için iyi bir fırsat olacak ..