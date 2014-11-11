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Kültür-Sanat

Polonyalı topluluktan oyuncaklarla müzik denemeleri

Farklı enstrümanlarla deneysel müzikler yapan Polonyalı grup Małe Instrumenty, 14 Kasım'da Pera Müzesi'nde

11 Kasım 2014 16:26

Çeşitli küçük enstrümanlar kullanarak yeni sesler keşfeden Polonyalı Małe Instrumenty (Küçük Enstrümanlar) topluluğu, Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. Yıldönümü kutlamaları kapsamında 14 Kasım'da Pera Müzesi'nde sahne alacak. 15 Kasım'da ise, Pera Eğitim işbirliğiyle 7 yaş ve üzeri için "Küçük Enstrümanlar" adlı bir müzik atölyesi düzenleyecek.

Enstrüman yelpazesi oldukça geniş olan grup, hem profesyonel enstrümanları hem de çocuklar için tasarlanan naif ses oyuncaklarını kullanarak deneysel bir müzik tarzını benimsiyor. Enstrüman olmayan, fakat ses çıkaran tüm küçük nesneleri de kullanarak tuhaf müzik buluşları yapan Male Instrumenty, Pawel Romanczuk tarafından 2006 yılında kurulduğundan bu yana konserler veriyor ve atölyeler düzenliyor.

Pera Cafe’de 14 Kasım 20.00'da gerçekleşecek olan konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

Etkinlik  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

 

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