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BBC Türkçe

Polonyalı piskoposlar pazar günleri alışveriş yasağı istiyor

Polonya'nın Katolik Başpiskopos Stanislaw Gadecki, ülkede tüm mağazaların Pazar günü çalışmasını yasaklama çağrısı yaptı. Solidarność sendikasının geçen yıl getirdiği bu öneri toplumda tartışma yaratmaya devam ediyor.

29 Nisan 2018 20:30

Polonya'nın Katolik Başpiskopos Stanislaw Gadecki, ülkede tüm mağazaların Pazar günü çalışmasını yasaklama çağrısı yaptı.

Polish Radio'ya konuşan Hadecki, "Katolikler, Katolik olmayanlar ve inançsızların ihtiyacı boş bir pazar günü" dedi.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Pazar günleri ticaretin yasaklanmasına yönelik fikri ilk olarak geçen yıl, ülkedeki güçlü sendikalardan Solidarność (Dayanışma) ortaya atmıştı. Sendikanın yasak için bir milyon imza toplamasının ardından yasa tasarısı parlamentonun alt komisyonlarında görüşülmeye başlanmıştı.

Piskoposlar, bu yasağı dini gerekçelere dayandırmaktansa yaşam kalitesini yükseltmeyle gerekçelendiriyor. Başpiskopos Wiktor Skworc öneriyle ilgili "Aileler yalnızca paraya değil, birbirlerine vakit ayırmaya da ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Skworc, hükümeti "pazar günleri süpermarketlerde çalışmak zorunda kalan kadınları düşünmeye" davet etti ve milletvekillerine "oy verirken seçmenlerinizin görüşlerini dikkate alın" dedi.

Fakat ülkede herkes bu öneriye katılmıyor. Aksine, güçlü bir itiraz var.

TVN 24 kanalının Mart ayında düzenlediği ankete göre halkın yüzde 59'u mağazaların Pazar günü çalışmasını isterken yasağı destekleyenler yüzde 35 seviyesindeydi.

Rzeczpospolita gazetesinin ekonomi yazarlarından Piotr Mazurkiewicz, yasağın ülke ekonomisine zarar vereceğini, Almanya ve İskandinavya'dan hafta sonları alışveriş için Polonya'ya gelenlerin bundan etkileneceğini düşünüyor.

Hükümet ve bazı ticaret grupları ise mağazaların iki haftada bir pazar günü çalışması veya öğlene kadar çalışması gibi önerileri değerlendiriyor. Sendika konfederasyonu OPZZ ise Pazar günleri çalışanlara daha fazla maaş verilmesini öneriyor.

Parlamentoda yasanın görüşüldüğü alt komisyonun başkanı olan, Solidarność sendikasının eski başkanı Janusz Sniadek, yasa tasarısının Ocak ayında oylanmaya hazır hale geleceğini söylüyor.

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