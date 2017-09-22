Polonyalı Monika, Müslüman oldu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de İl Müftülüğü\'ne başvuran Polonyalı 34 yaşındaki Monika Patrycja Bialowas Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftülüğü\'ne Müslüman olmak için başvuran Monika Patrycja Bialowas, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan ihtida merasimine, İl Müftüsü Şahin Güven ile birlikte, İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Şaban Çakır, Müslüman olan Monika\'nın ailesi katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Güven, \"İhtida töreni için müracaat eden Polonya vatandaşı Monika kardeşimiz için İslam\'a geçiş ihtida merasimi için birlikteyiz. Türkiye genelinde il müftülüklerimiz, yurt dışında da Diyanet ve Diyanet Vakfı Teşkilatımızın bulunmuş olduğu camilerde sürekli olarak ihtida merasimleri düzenlemekteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz. Daha sonraki hayatlarında bu belge, özellikle hac ve umreye gidecekleri zaman sadece Müslüman olanların hac ve umreye gidebileceğinden dolayı kolaylaştırmış oluyor\" diye konuştu.

Yücel Erdoğan ile evli olan Monika Patrycja Bialowas, Müslüman olduktan sonra \'Meryem\' adını aldı.



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