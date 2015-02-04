Polonyalı model: Nihat Hatipoğlu'nu dinledikten sonra Müslüman oldum

’Rus Gelin’ filmiyle ünlenen Polonyalı model ve oyuncu Tatsyana Tsvikeviç, Müslüman oluşunu, "Nihat Hatipoğlu’nu dinlemeye başladıktan sonra sorularımın bütün cevaplarını buldum ve Müslüman olmayı içimde hazmederek istedim" diye anlattı.

Müslüman oluşunu ve hayata bakışını Aysha dergisine anlatan Tatsyana Tsvikeviç, sözlerine şöyle devam etti

"Aslında Müslüman olmak ya da din değiştirmek gibi bir düşüncem yoktu. Her şey beş sene önce kendi hayatımı sorgulamaya başlayınca değişti. ’Ben kimim, neyim, neler yaşıyorum?’ diye çıkmaza girdim. Sonra da karşıma Nihat Hatipoğlu çıktı. Onu dinlemeye başladıktan sonra sorularımın bütün cevaplarını buldum. İki yıl boyunca kendimi buna hazırladım ve Müslüman olmayı içimde hazmederek istedim. İslamiyet’in ruhuma, yüreğime ve inancıma yani kısaca bana daha yakın olduğunu anladım. Müslüman olduktan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım ve adım artık Sedef."

"Kendim için Müslüman oldum"

Müslüman olmaya karar verdikten sonra hemen annesini aradığını anlatan Tsvikeviç, "Annem sadece ’Sen nasıl mutlu ve huzurlu oluyorsan o yolu seç, ben senin yanındayım’ dedi. Herkes çok sevindi tabii. İlk soruları şu oldu: ’Biri için mi, aşık olduğun bir adam mı var, onun için mi Müslüman oldun?’ ’Tabii ki hayır; istediğim için, kendim için Müslüman oldum’ dedim. Buna çok şaşıranlar da oldu. Müslüman olduğum gün benim doğum günüm artık" diye konuştu.

Oyunculuğa devam edecek mi?

Evde zaman geçirmeyi çok sevdiğini de dil getiren Sedef Tsvikeviç, "Evde günlerce yalnız oturabilirim. Bol bol film seyrediyorum. Spor benim felsefem oldu. Arkadaşlarla evde yemek yemek ve sohbet etmek, bazen doğayla baş başa kalmak benim için huzur demek" ifadelerini kullandı.

Tsvikeviç, yeniden sinemada olup olmayacağı konusunda ise, "Doğru projelere daima açığım çünkü sinemadan aldığım hazzı anlatmam imkansız. Bu arada son zamanlarda izleyicinin sinemaya bu kadar ilgi göstermesi de beni çok mutlu ediyor. Bu da bizim sektörün ayakta durmasını sağlıyor, ayrıca yapım şirketleri daha üretken oluyor. Şu an görüşme yaptığım iki ayrı proje var" dedi.