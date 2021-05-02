Polonyalı bilim insanları hamile bir mumya keşfetti

Polonya'da bilim insanları dünyanın ilk hamile mumyasını keşfetti. Varşova Ulusal Müzesi'ndeki 2000 yıllık mumyada yapılan incelemeler sonucu fetüs görüldü.

Euronews'da yer alan habere göre, Varşova Üniversitesi'nden arkeolog Marzena Ozarak-Szilke, Mısırlı arkeolog eşiyle yaptıkları incelemeler sırasında bir kadın mumyasının karnındaki röntgende küçük bir ayak tespit ettiklerini anlattı.

Yapılan analizler, 20-30 yaş aralığındaki kadının karnında fetüsü tespit etti. Kadının 26-30 arasında hamile olduğu tahmin edildi.

Araştırmaya katılan Wojciech Ejsmond "Fetüsün mumyalama sırasında neden anne karnından çıkarılmadığını bilmiyoruz" dedi. Daha önce hamile bir şekilde mumyalanan kimseyi görmediklerini ekledi.