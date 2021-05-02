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Dünya

Polonyalı bilim insanları hamile bir mumya keşfetti

02 Mayıs 2021 08:23

Polonya'da bilim insanları dünyanın ilk hamile mumyasını keşfetti. Varşova Ulusal Müzesi'ndeki 2000 yıllık mumyada yapılan incelemeler sonucu fetüs görüldü. 

Euronews'da yer alan habere göre, Varşova Üniversitesi'nden arkeolog Marzena Ozarak-Szilke, Mısırlı arkeolog eşiyle yaptıkları incelemeler sırasında bir kadın mumyasının karnındaki röntgende küçük bir ayak tespit ettiklerini anlattı.  

Yapılan analizler, 20-30 yaş aralığındaki kadının karnında fetüsü tespit etti. Kadının 26-30 arasında hamile olduğu tahmin edildi. 

Araştırmaya katılan Wojciech Ejsmond "Fetüsün mumyalama sırasında neden anne karnından çıkarılmadığını bilmiyoruz" dedi. Daha önce hamile bir şekilde mumyalanan kimseyi görmediklerini ekledi. 

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