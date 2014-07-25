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Dünya
Deutsche Welle

Polonya'dan AİHM kararına tepki

AİHM'in, Polonya'nın CIA'ye yasadışı tutuklama ve işkencede yardım ettiğine hükmettiği kararına, Varşova'dan cevap geldi.

25 Temmuz 2014 15:26


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Polonya'nın, Amerikan gizli servisi CIA'in 2002 yılı sonunda, iki terör şüphelisini yasadışı şekilde alıkoyması ve işkence yapmasına destek sağladığına hükmetti.

Mahkeme, Suudi Arabistan ve Filistinli iki 'terör şüphelisinin', Polonya'nın kuzeydoğusundaki bir askeri üsse getirilmeleriyle, işkence görmelerine de destek sunduğuna hükmetti. Kararda ayrıca Polonya'nın iki tutuklunun, Guantanamo'ya transfer edilmelerine müsamaha gösterdikleri de belirtildi.

AİHM, 43 ve 49 yaşlarında olan iki davacının ifadelerinin karar hükmü için yeterli olduğunu belirtti. Yargıçlar, ifadelerin CIA'in 2001-2003 yılları arasındaki tanık sorgulama tekniklerinin yer aldığı raporda yazılanlara da uyduğuna dikkat çekti. Mahkeme, Polonya hükümetini her iki davacıya 100 bin Euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

'Soruşturmanın bitmesi beklenmeliydi'

Polonya hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, AİHM'in kararını eleştirdi. Hükümet sözcüsü Malgorzata Kidava-Blonska TVN 24 kanalına yaptığı açıklamada, karara varılmadan, Polonya başsavcılığının soruşturması tamamlanıncaya kadar beklenilmesi gerektiğini ifade etti. Sözcü, henüz temyize gidip gitmeyeceklerinin kararlaştırılmadığını belirterek, öncelikle konunun aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Polonya hükümet sözcüsü, CIA'in birçok farklı ülkede hapishanesi olduğunu ancak konuya dair tek soruşturma başlatan ülkenin Polonya olduğuna dikkat çekti. Polonya hükümetinin başlattığı ve gizli yürütülen soruşturmanın, ABD yetkilileriyle zorlu işbirliği nedeniyle uzun sürdüğü belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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