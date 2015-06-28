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Dünya

Polonya'daki kürtaj yasağı 'drone'la delindi

Women on Waves, kürtajın yasak olduğu Polonya'ya insansız hava araçlarıyla düşük yapmayı sağlayan mifepriston ve misoprostol adlı ilaçları gönderdi

28 Haziran 2015 02:24

Kürtajın yasak olduğu Polonya’yı protesto eden Women on Waves (Dalgaların Üzerindeki Kadınlar), Almanya Frankfurt an der Odur’dan kaldırdıkları  insansız hava araçlarıyla (İHA) Polonya Slubice’ye düşük yapmayı sağlayan mifepriston ve misoprostol ilaçları gönderdi.

Alman polisinin İHA’ları kullanan iki eylemciyi durdurma çabaları sonuç vermese de, ilaçları Polonya tarafına götürmeyi başaran eylemciler hakkında soruşturma başlattı.

Dalgaların Üzerindeki Kadınlar bir açıklama yaparak, Alman polisinin eylemciler hakkında hangi gerekçeyle soruşturma başlattığının anlaşılamadığını, ilaçların doktor reçetesiyle alınmış olduğunu ve gerek Polonya’nın gerekse Almanya’nın Schengen Anlaşması’na dahil olduğunu belirtti.

 

Women on Waves kimdir?

 

Women on Waves 1999'da güvesiz kürtajı ve istenmeyen hamilelikleri önlemek için cinsel sağlık servisleri vermeye başladı.

Hollanda kanunlarına göre kürtaj sadece Sağlık Bakanlığı'ndan lisans almış kliniklerde yapılıyor. Women on Waves üç senelik bir hukuki mücadelenin ardından, mobil tedavi odalarında ilk üç ayındaki gebelikleri sonlandırmak için Sağlık Bakanlığı'ndan lisans alıyor.

2001'den beri Mor Gemi’leriyle kürtajın yasadışı olduğu ülkelere giderek en fazla altı buçuk haftalık gebelere, uluslararası sularda ve doktor gözetiminde gebeliği sonlandırma hapları vermeye başlıyor.Women on Waves şimdiye kadar İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya ve Fas'a yelken açtı.

Ayrıca Ekvator, Şili, Arjantin, Peru, Venezuela, Pakistan, Endonezya, Kenya, Tayland, Polonya ve Fas’ta telefon hatları kuran Women on Waves, kadınlara telefonla da istenmeyen gebelikler konusunda danışmanlık veriyor. Women on Waves’in web sitesinde üreme sağlığı konusunda bilgiler 17 dile çevrilmiş durumda.

Women on Waves’in “Safe Abortion Without Pills” adlı bir telefon aplikasyonu da bulunuyor. Önce Android telefonlar için çıkan aplikasyonun iPhone versiyonu hazırlanmış ancak iPhone bu aplikasyonun başvurusunu reddetmiş. Schellekens, “Bu ilk sansürlenişimiz değil. iPhone’da kürtaj karşıtlarının hazırladığı onlarca aplikasyon var. Bu aplikasyon için mücadelemize devam edeceğiz” diyor.

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