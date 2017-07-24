Polonya'da yargı reformuna tepki

Polonya'da iktidardaki muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi'nin (PiS) yargı sistemini değiştirme kararı binlerce Polonyalı tarafından protesto edildi. Başkent Varşova ile Polonya'nın yüze yakın diğer kentinde göstericiler adliye binalarının önünde toplandı. Polonya Yüksek Mahkemesi'nin hükümetin denetimine alınmasını öngören yasa tasarısı alt ve üst meclislerde kabul edilmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından imzalanması gerekiyor.

Varşova'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde toplanan kalabalık, 'özgür mahkemeler' ve 'özgürlük, eşitlik, demokrasi' sloganları attı. Göstericiler Devlet Başkanı Duda'dan yasayı veto etmesini talep ettiler.

Polonya hükümeti çıkardığı yasalarla Polonya adaleti üzerindeki nüfuzunu arttırmaya çalışıyor. PiS partisinin çoğunlukta olduğu parlamento bundan böyle Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerini de belirleyecek. Beata Szydlo'nun başbakanlığındaki Polonya hükümeti tek başına iktidara geldiği 2015 yılının kasım ayındaki genel seçimlerin hemen ardından Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığına müdahale ederek beş Anayasa Mahkemesi üyesinin tayinini feshetmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Varşova yönetimini Avrupa düzeyindeki kararlara katılma hakkının iptalini de içeren bir dizi yaptırım kararlaştırılabileceği hususunda uyardı. Komisyon 2016 yılında Polonya'nın hukuk devleti ilkelerine uygunluğunu yoklama amacıyla prosedür başlatmıştı.

Alman Hakimler Birliği endişeli

Alman Hakimler Birliği, tartışmalı yargı reformunun Polonya'nın diğer AB ülkeleriyle hukuki ilişkilerini de etkileyebileceğini duyurdu. Birlik başkanı Jens Gnisa çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada 'adli dayanışmanın bütün tarafların hukuk devleti olması ilkesine dayandığını', söyledi. 'Polonya'nın AB tarafından benimsenen hukuk devleti ilkelerinden sapması durumunda üye ülkelerin cezai kovuşturmalarda Polonya'yı kayıtsız şartsız desteklemesinin zorlaşacağını' belirten Alman Hakimler Birliği Başkanı Gnisa Polonya'nın yargı reformuyla Avrupa yargı birliğinden kendini tecrit etmekte olduğuna dikkat çekti.

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DW/Dpa/Afp, AG/BÖ