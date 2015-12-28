Polonya'da tartışmalı yasa yürürlüğe girdi



Polonya'da muhafazakar Hak ve Adalet Partisi'nin (PİS) hazırladığı yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yasa tasarısını imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Tartışmalı yasa tasarısı, geçen hafta salı günü meclisin alt kanadı Sejm tarafından kabul edilmiş ve 23 Aralık gecesi de üst kanat senatoda çoğunluğun onayını almıştı. Anayasa mahkemesinin yapısında değişiklikle öngören yasanın yürülüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyordu.

AB Komisyonu, yasa tasarısının gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu. Yasa, ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesini tehlikeye düşüreceği ve anayasa mahkemesinin işlerliğine gölge düşüreceği gerekçesiyle büyük eleştiri alıyor. Yeni yasaya göre, anayasa mahkemesinin kararlarında basit çoğunluk değil, üçte ikilik çoğunluk şartı aranacak. Ayrıca yasaların onay sürecinde oy sayısı da artırılıyor. Eskiden kararlarda 9 üyenin oyu yeterliyken, artık 15 üyeden 13'ünün oyu gerekli olacak.

"Diktatör rejimleri andırıyor"

AB dönem başkanlığını yürüten Lüksemburg'un dışişleri bakanı Jean Asselborn, Varşova'daki gelişmelerin 'diktatör rejimlerin izlediği yolu andırdığı' eleştirisinde bulundu. Muhafazakr PİS partisi ülkede ekim ayında yapılan genel seçimleri mutlak çoğunlukla kazanmış ve parti tek başına hükümet kurmuştu.