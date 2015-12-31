Polonya'da tartışmalı medya reformu



Polonya’da yeni hükümetin hazırladığı medya reformu tasarısı Çarşamba günü mecliste kabul edildi. Kamu radyo ve televizyonlarını kapsayan yasa yayın organlarının milli kültür enstitülerine dönüştürülmesini öngörüyor. İktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin yeni medya yasası gazeteci dernekleri tarafından eleştirildi. Hükümet, kamu özerk kuruluşları üzerinde nüfuz sahibi olmaya çalışmakla itham ediliyor. Polonya'nın yeni medya yasası muhalefet ve Avrupa Birliği tarafından da eleştiriliyor.

Hafta başında da, milliyetçi muhafazakâr Polonya hükümetinin genel kurula sunduğu ve anayasa mahkemesinin hükümet ve parlamento üzerindeki denetleme yetkisini kısıtlayan yasa tasarısı genel seçimlerde mutlak çoğunluğu kazanan iktidar partisinin oylarıyla kabul edilmişti.

Yeni medya yasasına göre kamu özerk radyo ve televizyonlarının genel müdürleri bundan böyle maliye bakanı tarafından atanacak. Şimdiye kadar kamu işletmesi statüsü taşıyan kamu medyasının organizasyon yapısı ve finansmanı da yasanın yürürlüğe girmesiyle değişecek.

Muhalefet temsilcileri Polonya medyasının partizanlaştırılacağı gerekçesiyle yeni yasayı eleştiriyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu yeni yasayla ilgili olarak Varşova yönetiminden aydınlatıcı bilgi istedi. Komisyonun başkan yardımcısı Frans Timmermanns Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan medya reformunun AB hukukuyla ne ölçüde bağdaştığına dair bilgi verilmesini istedi. Timmermanns anayasa reformuyla ilgili olarak Polonya'ya gönderdiği yazıda da anayasa mahkemesinin yetkilerinin kısıtlanmaması uyarısında bulunmuştu.

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DW, dpa/AG, GA