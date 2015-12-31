T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Polonya'da tartışmalı medya reformu

Polonya kamu özerk medyası üzerindeki hükümet denetimini arttıran yasa parlamentoda kabul edildi.

31 Aralık 2015 10:25


Polonya’da yeni hükümetin hazırladığı medya reformu tasarısı Çarşamba günü mecliste kabul edildi. Kamu radyo ve televizyonlarını kapsayan yasa yayın organlarının milli kültür enstitülerine dönüştürülmesini öngörüyor. İktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin yeni medya yasası gazeteci dernekleri tarafından eleştirildi. Hükümet, kamu özerk kuruluşları üzerinde nüfuz sahibi olmaya çalışmakla itham ediliyor. Polonya'nın yeni medya yasası muhalefet ve Avrupa Birliği tarafından da eleştiriliyor.

Hafta başında da, milliyetçi muhafazakâr Polonya hükümetinin genel kurula sunduğu ve anayasa mahkemesinin hükümet ve parlamento üzerindeki denetleme yetkisini kısıtlayan yasa tasarısı genel seçimlerde mutlak çoğunluğu kazanan iktidar partisinin oylarıyla kabul edilmişti.

Yeni medya yasasına göre kamu özerk radyo ve televizyonlarının genel müdürleri bundan böyle maliye bakanı tarafından atanacak. Şimdiye kadar kamu işletmesi statüsü taşıyan kamu medyasının organizasyon yapısı ve finansmanı da yasanın yürürlüğe girmesiyle değişecek.

Muhalefet temsilcileri Polonya medyasının partizanlaştırılacağı gerekçesiyle yeni yasayı eleştiriyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu yeni yasayla ilgili olarak Varşova yönetiminden aydınlatıcı bilgi istedi. Komisyonun başkan yardımcısı Frans Timmermanns Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan medya reformunun AB hukukuyla ne ölçüde bağdaştığına dair bilgi verilmesini istedi. Timmermanns anayasa reformuyla ilgili olarak Polonya'ya gönderdiği yazıda da anayasa mahkemesinin yetkilerinin kısıtlanmaması uyarısında bulunmuştu.

© Deutshe Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PolonyaHakAdalet PartisiAvrupa BirliğiBirliği KomisyonuVarşovaFrans Timmermanns Polonya Dışişleri BakanlığıDeutshe Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24