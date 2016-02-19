Polonya'da tartışma yaratan kapak



Polonya'da "wSieci" dergisinin tartışma yaratan kapağında Avrupa'yı simgeleyen güzel ve sarışın bir kadın görülüyor. Kapakta AB bayrağına sarılı kadına koyu tenli, kıllı erkek ellerinin uzandığı ve kadının giysisini çekiştirdiği dikkat çekiyor. Resim için seçilen başlık ise "Avrupa'ya İslam tecavüzü". Başlığın altında "Medya ve Brüksel elitinin AB vatandaşlarından gizledikleri hakkındaki haberimiz" ibaresi yer alıyor.

Sosyal medyada tepki

Derginin yayınlandığı günden bu yana tartışmalar durulmuyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkilerini çeşitli sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi.

Bir Twitter kullanıcısının ise derginin kapağını İtalya'da faşizm döneminde Afrikalıların hakir görüldüğü propaganda afişlerine benzettiği dikkat çekti.

Derginin savunması

"wSieci" dergisi ise gelen tepkiler üzerine kapağın, yılbaşı gecesi Almanya'nın Köln kentinde çok sayıda kadının tacize uğramasına atfen kullanıldığı savunması yaptı.

Dergi, Polonya'da iktidardaki Avrupa'ya eleştirel bakan sağ-muhafazakâr Hak ve Adalet Partisi'ni (PİS) destekleyen çizgisiyle biliniyor. Polonya'nın PİS partisi üyesi Başbakanı Beata Szydlo ekim ayındaki seçimler öncesinde sığınmacılar hakkındaki çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekmişti. Szydlo, sığınmacıların beraberinde tehlikeli hastalıkları Avrupa'ya taşıdığını iddia etmişti. Polonyalı muhalifler, partinin seçim kampanyasının Nazi dönemini çağrıştırdığı eleştirisinde bulunmuştu.