Polonya'da tape krizi: ABD'ye oral seks yapıyoruz

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin eski Maliye Bakanı ve milletvekili Jacek Rostowski ile yaptığı öne sürülen özel görüşmenin kayıtları sızdı.

Görüşmenin bir kısmı pazar günü Wprost dergisinde yayınlanmıştı. Daha önce de merkez bankası başkanı ve içişleri bakanı arasındaki görüşmelerin kaydını yayınlayıp bankanın özerkliğinin tehlikede olduğunu öne süren Wprost, bu defa Dışişleri Bakanı’nın sözlerini sızdırdı.

Wprost’a göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, güvenlik konusunda ABD’ye bağımlı olmaktan şüphe duyuyor. Bakan, “Polonya-Amerika ittifakı hiçbir şey. Polonya’ya yanlış bir güvenlik hissi yaratarak zarar veriyor. Tamamen saçmalık. ABD’ye oral seks yaptığımız için her şeyin yolunda olduğunu sanıyoruz, Rusya ve Almanlarla problem yaşıyoruz. Kan emiciler” diyor. Bakan ayrıca, Polonya’nın onuru olmadığını, özgüveninin zayıf olduğunu öne sürdü.