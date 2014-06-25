T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polonya'da tape krizi: ABD'ye oral seks yapıyoruz

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin ülkesinin siyasetçileri ile yaptığı özel görüşmelerin kayıtları sızdırıldı

25 Haziran 2014 13:16

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin eski Maliye Bakanı ve milletvekili Jacek Rostowski ile yaptığı öne sürülen özel görüşmenin kayıtları sızdı.

Görüşmenin bir kısmı pazar günü Wprost dergisinde yayınlanmıştı. Daha önce de merkez bankası başkanı ve içişleri bakanı arasındaki görüşmelerin kaydını yayınlayıp bankanın özerkliğinin tehlikede olduğunu öne süren Wprost, bu defa Dışişleri Bakanı’nın sözlerini sızdırdı.

Wprost’a göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, güvenlik konusunda ABD’ye bağımlı olmaktan şüphe duyuyor. Bakan, “Polonya-Amerika ittifakı hiçbir şey. Polonya’ya yanlış bir güvenlik hissi yaratarak zarar veriyor. Tamamen saçmalık. ABD’ye oral seks yaptığımız için her şeyin yolunda olduğunu sanıyoruz, Rusya ve Almanlarla problem yaşıyoruz. Kan emiciler” diyor. Bakan ayrıca, Polonya’nın onuru olmadığını, özgüveninin zayıf olduğunu öne sürdü.

 

ETİKETLER

abdoral seks yapıyoruzpolonyadışişleri bakanıradoslaw sikorskises kaydı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24