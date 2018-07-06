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Dünya

Polonya'da savaş uçağı düştü, pilot yaşamını yitirdi

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - Polonya Savunma Bakanlığı, bir MiG-29 savaş uçağının Paslek kasabası yakınlarında düştüğünü ve pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladı

06 Temmuz 2018 13:12

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - Polonya Savunma Bakanlığı, bir MiG-29 savaş uçağının Paslek kasabası yakınlarında düştüğünü ve pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlık\'tan yapılan açıklamaya göre, uzmanlardan oluşan bir komisyon kazanın nedenlerini araştırmak üzere bölgeye hareket etti.
Açıklamada, \"MiG-29 savaş uçağı 22. Taktik Hava Üssü\'nden gece uçuşu yapmak üzere havalandıktan sonra düştü. Otomatik fırlatmayla uçaktan ayrılan pilot, Malbork\'a 18 kilometre mesafedeki Sakuvko kenti yakınlarında bulundu. Uçağın enkazı da kentin 1.5 kilometre dışında bulundu\" denildi.

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