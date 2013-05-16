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Yaşam

Polonya'da sarhoş doğan bebek!

Öngörülen doğum tarihinden iki hafta önce aşırı alkol tüketen annenin kanında 2,6 promil alkol tespit edilirken, bebek kanında 4,5 promil oranında alkolle dünyaya geldi

16 Mayıs 2013 11:30

Polonya’da yeni doğan bir bebeğin kanında doğum anında yüksek derecede alkol tespit edildi. Bebeğin kanında 4,5 promil oranında alkol bulunduğu açıklandı.

Polonya'nın Lodz kentindeki polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre 24 yaşındaki anne, öngörülen doğum tarihinin iki hafta öncesinde aşırı derecede alkol tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kan tahlili sonrasında annenin kanında 2,6 promil oranında alkol tespit edildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada bulunan polis sözcüsü Joanna Kacka, “Doktorların teşhisine göre, anne ve anne karnındaki bebek hayatî tehlike altındaydı” şeklinde konuştu.

Sezaryen ile dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

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