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Deutsche Welle

Polonya'da protestocular meclisi işgal etti

Polonya'da parlamento muhabirlerinin meclisten görüntü almasının yasaklanmasını öngören tasarıyı protesto eden göstericiler meclise giriş çıkışları kapattı. 200'den fazla iktidar partisi vekili mecliste kapalı kaldı.

17 Aralık 2016 16:20

Polonya'da yüzlerce protestocu, parlamento muhabirlerinin meclis genel kurulundan görüntü almasının yasaklanmasını öngören yeni yasal düzenlemeye meclis binasını işgal ederek tepki gösterdi. İktidardaki Hak ve Adalet Partisi (PiS) üyesi 200'den fazla milletvekilinin meclis binasından çıkışına izin vermeyen protestocular, bina önünde de eylem düzenledi. Meclisten çıkışı engellenen vekiller arasında PiS Genel Başkanı Jaroslow Kaçinski'nin yanı sıra ülkenin yeni başbakanı Beate Szydolo'nun da bulunduğunu bildirdi.

Protestocular, 2017 bütçesinin kabul edilmesine de tepki gösterdi. Göstericiler, bütçenin muhalefetin 'yasa dışı' olarak değerlendirdiği koşullar altında kabul edildiğini öne sürdü. Bütçe oylaması cuma akşamı, meclis genel kurulu 30 muhalif milletvekili tarafından işgal edildiği için meclisin diğer salonunda yapılmıştı. Muhalefet, meclisteki kaos sebebiyle bazı milletvekillerinin oylamaya katılamadığını belirtti ve oylamanın meşruiyetini kaybettiğini açıkladı.

Medya tepkili

Hükümetin hayata geçirmeyi planladığı basın düzenlemesi, Polonya medyasının da tepkisini çekiyor. Cuma günü 20'den fazla medya organı, meclis oturumunu boykot etti. Medya çalışanları, düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, bir milletvekilinin oylama sırasında orada bulunmayan başka bir vekil adına oy kullanması gibi usulsüzlüklerin belgelenemeyeceğini savunuyor. Düzenleme meclis genel kurulundan sadece devlet kuruluşlarının görüntü alabilmesini öngörüyor. Parlamento muhabirlerinin ise meclis içinde milletvekilleri ile karşı karşıya gelmeyecekleri başka bir bölümde çalışması planlanıyor.

Polonya'nın muhafazakâr hükümeti, hayata geçirdiği yasal reformların ülkede hukuk devletinin işlerliği zayıflattığı gerekçesiyle sadece muhalefetin değil, AB'nin de tepkisiyle karşı karşıya kalıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa/DW, BÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PolonyaHakAdalet PartisiPiS Genel Başkanı Jaroslow KaçinskiBeate SzydoloDeutsche Welle Türkçe Afp/dpa/DW BÖ/EC

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