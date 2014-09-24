Polonya'da NATO tatbikatı başlıyor

Polonya Savunma Bakanlığı'ndan tatbikatla ilgili verilen bilgiye göre, manevralar ülkenin kuzeyinde düzenlenecek.

"Anaconda" adlı tatbikata asker gönderen ülkeler arasında ABD, Estonya, İngiltere, Kanada, Litvanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan da yer alıyor.

NATO, Anaconda tatbikatını 2006'dan beri her iki yılda bir olmak üzere düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Tatbikat 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Manevralarda NATO acil müdahale gücüne bağlı birliklerin harekâtı üzerinde duruluyor.

Polonya ve Baltık cumhuriyetlerinin Rusya kaygısı

NATO bu ay içinde Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv'de "Rapid Trident" (Çevik Zıpkın) adı verilen bir tatbikat düzenlemiş, ABD liderliğinde yapılan 11 günlük manevraya 15 ülkeden bin 200 asker katılmıştı.

Ukrayna yönetimi Rus askerlerinin Ukrayna topraklarında ayrılıkçıların safında savaştığını ileri sürüyor. Moskova bu iddiaları reddediyor. Çatışmalar, taraflar arasında varılan ateşkese rağmen yer yer devam ediyor.

Ukrayna krizi, Polonya ve Baltık cumhuriyetlerinin Rusya'nın egemenlik sahalarına müdahalesinden duydukları kaygıyı artırdı.