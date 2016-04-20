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Yaşam
Deutsche Welle

Polonya'da mucize bebek

Polonya'da bir mucize yaşandı; beyin ölümü gerçekleşen hamile bir kadının hayatta kalmasını sağlayan doktorlar bebeği kurtarmayı başardı. Bebeğin şu anda 3 aylık ve sağlıklı olduğu bildirildi.

20 Nisan 2016 14:52


Polonya'da doktorlar beyin ölümü gerçekleşen hamile bir kadını bebeğin hayatını kurtarmak için tam 55 gün boyunca hayatta tutmayı başardı.

Wroclaw Üniversitesi hastanesi doktorları tarafından yapılan açıklamada, ocak ayında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Annenin hayatta kalmasını sağlamak için alınan tıbbi önlemlere doğumun ardından son verildiği bildirildi.

Hastanenin Doğum Bölümü Yöneticisi Barbara Krolak-Olejinik, "Hamileliğin bu kadar erken bir döneminde, 17'inci, 18'inci haftadan sonra bu denli uzun bir süre devam ettirilebilmesi çok nadir görülen bir durum" dedi.

Beyin tümörü ile gelen beyin ölümü

41 yaşındaki hamile kadında geçen yılın sonunda beyin tümörü tespit edildiği ve kısa bir süre sonra da beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Tedaviyi üstlenen doktor, "Bütün ailesi bebeğin dünyaya gelmesini çok istiyordu" diye konuştu.

Dr. Krolak-Olejinik "55 gün süren bir savaştan çıktıklarını" belirterek, "Biz doktorlar bu küçük adamın anne karnında mümkün olduğunca büyümesini istedik, ancak hayatının tehlikeye girdiği bir an geldi" diye konuştu. Krolak-Olejinik, başgösteren hayati tehlike üzerine hamileliğin 26'ıncı haftasında bebeğin sezaryenle alınmasına karar verdiklerini ifade etti.

Doğumdan sonra sadece 1 kilo ağırlığında olan bebeğin 3 ay boyunca yoğunbakım ünitesinde tutulduğu ve yaklaşık 3 kilo ağırlığına ulaşmasıyla birlikte hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Dr. Krolak-Olejinik, bebeğin sağlık durumunu takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PolonyaDoğum Bölümü Yöneticisi Barbara Krolak-OlejinikDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BÖ/BK

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