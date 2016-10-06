Polonya'da kürtaj karşıtı yasa tasarısına ret

Polonya'da kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylamada ezici bir çoğunlukla reddedildi.

Halihazırda Avrupa'nın en katı kürtaj düzenlemelerinden birine sahip olan Polonya'da hazırlanan yeni yasa tasarısı kürtajın tamamen yasaklanmasını öngörüyordu.

Yeni düzenleme ülkede büyük bir tartışma yaratırken, geri çekilmesi için binlerce kişinin katıldığı büyük protesto gösterileri düzenlendi.

Parlamentoda bugün yapılan oylamada yeni yasa tasarısı 58'e karşı 352 oyla reddedildi.

Bu sonucun çıkmasında, daha önce tasarıya destek vereceğini ilan eden iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin toplumdan gelen baskılar üzerine desteğini geri çekmesi etkili oldu.

Partinin lideri Yaroslaw Kazynski, "Burada büyük bir yanlış anlama söz konusu. Bu öneriyi imzalayanlara büyük bir saygı duyuyoruz. Ancak, sosyal durumu göz önüne aldığımızda bu etkenin protestolara yol açacağı sonucuna vardık" diye konuştu.

İktidar partisinin bu kararı, kürtajın yasaklanmasını isteyenlerin tepkisini çekti.

Kürtajı Durdurun Komitesi'nden Mariusz Dzierzawski'nin iktidar partisinin liderliğini "ikiyüzlülük" yapmakla suçladığını bildirildi.

Polonya halihazırda Avrupa'nın en katı kürtaj yasalarından birine sahip.

Ülkede kürtaj, bazı özel durumlar dışında, büyük oranda yasaklanmış durumda.

Kürtaj yasağının istisnaları şöyle:

Polonya'da, yasa dışı kürtajların sayısının yasal olanlara göre çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Yasal olarak bitirilen hamileliklerin sayısı 2 bin civarında. Yasa dışı kürtaj sayısının ise 10 bin ile 150 bin arasında değiştiği düşünülüyor.

Tasarının yasalaşması halinde, kürtaj yaptırdığı ortaya çıkarılan kadınlar 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Kürtajı yapan doktorlar da hapisle cezalandırılabilir.