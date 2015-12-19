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Dünya
Deutsche Welle

Polonya'da hükümet karşıtı gösteri

Binlerce Polonyalı, Hukuk ve Adalet Partisi tarafından kurulan hükümeti protesto etmek için 20’den fazla kentte gösteri düzenledi.

19 Aralık 2015 19:02


Polonyalılar, düzenledikleri gösteride, muhafazakar kabineyi demokrasinin sınırlarını test etmekle suçladı.

Jarosław Kaczyński başkanlığındaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından kurulan hükümetin, demokrasi dengelerini göz ardı etmekte Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yarıştığı eleştirisi yapılıyor.

Ancak hükümet eskimiş devlet kurumlarını güçlendirmesi, ülkenin sesinin dışarıda duyulmasını garanti etmesi ve ekonomik ilerlemenin daha eşit dağılımının sağlanması gerektiğini belirtiyor.

Hükümetin protestoculara karşı tutumunu değiştireceği yönünde bir adım atmadığı kaydediliyor.

Cumartesi günkü gösteriler sosyal medya üzerinden organize edildi ve 20'den fazla Polonya kentinde düzenlendi. Varşova'da ise göstericiler parlamento binası önündeki meydanda toplanarak Polonya ve AB bayrakları salladılar. Göstericiler, “Demokrasiye zarar vermekten vazgeçin” sloganları attı.

Kentte 20 bin kadar göstericinin toplandığı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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