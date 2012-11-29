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Yaşam

Polonya'da 'helal' et kesimi yasaklandı!

Polonya’da Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile çelişmesine rağmen hayvanların uyuşturulmadan kesilmesini yasakladı

29 Kasım 2012 09:47

Polonya Anayasa Mahkemesi, Müslüman ve Yahudi ritüellerine göre olan hayvanın uyuşturulmadan kesilmesini “hayvana eziyet ederek yaralamak” suçu kapsamında değerlendirerek yasakladı.

AB'de geçerli olacak düzenleme, Müslüman ve Yahudi ritüelleri istisna olarak değerlendirerek belirli koşullarda hayvanların bu şekilde kesilmesine izin verirken, Polonya Mahkemesi'nin aldığı karar, 1 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) genelinde yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenleme ile çelişiyor.

Merkezi Brüksel'deki Avrupa Yahudi Derneği kararı protesto ederken, dernek temsilcilerinden Haham Menachem Margolin, Polonya Devlet Başkanı Bronislaw Komorowski'ye gönderdiği yazılı mesajda, hayvanların ritüellerine göre kesilmesinin Yahudi hayatının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını kaydetti.

Margolin, geleneklerine göre kesilen hayvanların acı duymadığının bilimsel olarak da onaylandığını savundu. Margolin, kararın iptal edilmesi için Avrupa Birliği'nden de destek istedi. (Deutsche Welle Türkçe)

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