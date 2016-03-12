Polonya'da halk ısrarcı hükümete tepkili



Polonya'da milliyetçi muhafazakar hükümet anayasa mahkemesinin yapısında değişiklik öngören yasa paketine ilişkin sert çizgisinden ödün vermiyor.

Polonya Anayasa Mahkemesi, hükümet tarafından teklif edilen ve aralık ayında da parlamentodan geçen reform paketinin çok sayıda maddesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Ancak reform paketini parlamentodan geçiren İktidardaki Hak ve Adalet Partisi (PİS) yaşanan ihtilafa rağmen geri adım atmayı reddediyor.

Hükümetin bu tutumunu protesto eden binlerce kişi bugün Varşova sokaklarındaydı. Liberal Nowoczesna Partisi'nin lideri Ryszard Petru, “Eskiden Polonyalılar devlet sisteminde bir şeyleri değiştirmek için sokağa çıkardı, şimdi ise bir şeylerin olduğu gibi kalmasını sağlamak için protesto yapıyorlar” diye konuştu.

Reform paketiyle neler değiştirilmek isteniyor?

İktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin (PİS) girişimiyle hayata geçirilen tartışmalı yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını alırken basit çoğunluk yerine, üçte iki çoğunluk aramasını öngörüyor. Ayrıca karar alınırken 15 yargıçtan 13'ünün mevcut olması da şart koşuluyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar, bu uygulamalarla anayasa mahkemesinin işlerliğinin engelleneceği eleştirisinde bulunuyor.