Polonya'da binlerce kişi hükümeti protesto etti

Polonya’nın başkenti Varşova’da, komünist yönetimin çöküşünden 27 yıl sonra, binlerce kişi muhafazakar hükümeti protesto için yürüdü.

Muhalefet liderleri, halka hükümetin “anti-demokratik” politikalarını protesto çağrısında bulunmuştu.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, yargının işleyişi, medya ve vatandaşların izlenmesine yönelik düzenlemeler nedeniyle Avrupa Birliği tarafından eleştiriliyor.

AB, Polonya hükümetinin basın özgürlüğünü kısıtlamasından ve Anayasa Mahkemesi’nin etkisini azaltmaya çalışmasından endişe ediyor.

Anayasa Mahkemesi’nin işleyişini değiştiren yeni düzenlemelerin, üçte iki çoğunluk şartı getirilmesi nedeniyle meclis tarafından çıkarılan yasaların iptalini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi de, yeni düzenlemelerin hukukun üstünlüğüne sekte vurduğunu söylüyor.

Yeni çıkarılan medya yasalarıyla devlet radyo ve televizyonu yeni bir ulusal medya komisyonuna bağlandı. Komisyon üyelerini Hazine Bakanı belirliyor.

Demokrasi çağrısı

Cumartesi günkü gösteriyi Demokrasiyi Savunma Konseyi tarafından düzenlendi.

Muhalefet gösteriye 50 bin kişinin katıldığını açıkladı. Polis ise bu sayının 10 bin civarında olduğunu söylüyor.

Gösteriye, eski Cumhurbaşkanları Aleksander Kwasniewski ve Bronislaw Komorowski de katıldı.

Varşova’da bulunan BBC muhabiri Adam Easton’a göre, gösteriye katılanlar 4 Haziran 1989’da komünist yönetimin çöküşünü kutlamak istediklerini ancak aynı zamanda, hükümetin demokrasiden uzaklaşmasına yönelik kaygılarını da yansıtmak istediklerini söylediler.