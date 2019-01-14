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Dünya

Polonya'da belediye başkanı sahnede bıçaklandı

Polonya (DHA) - Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı

14 Ocak 2019 13:50

Polonya (DHA) - Polonya\'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı Adamowicz, ardından hastaneye kaldırıldı. Adamowicz\'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.
Saldırının ardından mikrofonu alan 27 yaşındaki zanlı, haksız yere hapsedildiğini söyleyerek \"Adamowicz bu yüzden ölecek\" diye bağırdı. Yaşanan saldırı anı ise etkinliği izlemek için gelen kişilerce cep telefonuna kaydedildi.

 

 

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